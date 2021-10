Festival By:Larm 2021: “Estes nórdicos são loucos! O vírus não passou por aqui!”

No festival que reúne em Oslo, Noruega, agentes da indústria musical de todo o mundo viram-se abraços calorosos, clima de euforia e corpos suados sem distanciamento em espaços com máximo da lotação.

Um jornalista espanhol fazia o check-in no hotel, em Oslo, Noruega, envergando uma máscara e aparentando querer manter a distância social, quando olhou em volta e percebeu que era o único com tais preocupações. No átrio de entrada aglomeravam-se participantes nórdicos do festival By:Larm, que ali decorreu este fim-de-semana, e davam-se abraços calorosos, trocavam-se beijos e havia gargalhadas.