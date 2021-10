Tom Jobim e João Gilberto homenageados em espectáculo com estreia absoluta em Portugal

Chama-se Chega de Saudade e é um espectáculo que celebra a génese da bossa nova, homenageando a arte de Tom Jobim (1927-1994) e de João Gilberto (1931-2019). Esteve agendado para Maio de 2020, mas foi adiado devido à pandemia, apresentando-se agora em cinco salas portuguesas e em estreia absoluta. Houve uma única alteração, derivada do reagendamento: a cantora Roberta Sá substitui Maria Rita, anunciada para 2020, ao lado de quatro músicos de primeira linha: Daniel Jobim (neto de Tom, no piano e autor dos arranjos), Paulo Jobim (filho de Tom, no violão), Jaques Morelenbaum (violoncelo) e Paulo Braga (percussão).

O primeiro espectáculo é já esta segunda-feira, no Cine-Teatro de Estarreja, às 21h30, seguindo-se a Casa da Música, no Porto (dia 6, 21h), a Aula Magna, em Lisboa (dia 8, 21h), o Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz (dia 9, 21h) e o Teatro Baltazar Dias, no Funchal (dia 10, 21h).

Roberta Sá relançou este ano o disco Sambas e Bossas, gravado em 2004, mas de circulação restrita e sem distribuição no circuito comercial. Entre os temas gravados nesse disco está, precisamente, Chega de saudade, de Tom e Vinicius. Em Junho passado, Roberta fez uma sessão ao vivo, em streaming, para assinalar os 90 anos de João Gilberto (que morrera um ano antes), celebrados dias depois, a 10 de Junho.

Paulo Jobim, Jaques e Paulo Braga fizeram parte da Banda Nova que acompanhou Tom Jobim, mas todos eles (incluindo Roberta e Daniel) já actuaram várias em Portugal, uns logo no concerto que Tom Jobim deu em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, em 11 de Setembro de 1992, mas também nos anos que se seguiram, em diversas formações, como o Jobim Trio e o Quarteto Jobim-Morelenbaum, ou a solo (casos de Jaques e Roberta Sá). Os quatro músicos, juntos (Daniel, Paulo, Jaques e Paulo Braga), participaram no disco Carminho Canta Tom Jobim e nos espectáculos onde o disco foi apresentado.

Um outro espectáculo com Daniel Jobim, também anunciado para 2020 a adiado, é aquele que o une, em palco, a Seu Jorge, também em torno da música do avô. Intitula-se Seu Jorge e Daniel Jobim cantam Tom Jobim e está anunciado para 2022, já em dois palcos: o Super Bock Arena, Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 9 de Julho; e, no dia seguinte, 10 de Julho, os Jardins do Marquês, em Oeiras, no Festival Jardins do Marquês, com o projecto Rua da Pretas (dinamizado por Pierre Aderne) na primeira parte.