Da Índia a Espanha no FEST 2021

Tradicionalmente mais virado para a vertente de indústria, com workshops e seminários com a presença de convidados estrangeiros, o festival FEST – New Directors New Films, baseado em Espinho, arranca esta segunda-feira, 4 de Outubro, com aquele que talvez seja o seu mais interessante programa competitivo de sempre. Pela competição de longas-metragens do 17.º FEST vão passar três das grandes revelações do cinema independente em 2021: Pebbles, do indiano P. S. Vinothraj, que levou o prémio máximo na edição do cinquentenário do festival de Roterdão; e dois filmes que confirmam o bom momento do cinema espanhol regional, Destello Bravío, de Ainhoa Rodríguez, também oriundo de Roterdão, e Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, menção especial no concurso principal de Locarno 2021.

Espíritu Sagrado, uma peculiar comédia à volta de uma associação de observadores de OVNI e do que acontece quando o seu director desaparece subitamente, será o filme de encerramento oficial, no dia 10 de Outubro. A abertura, na noite de 4, caberá a La Fracture, da francesa Catherine Corsini (A Nova Eva), com Valeria Bruni Tedeschi e Marina Foïs, que fez parte da competição de Cannes 2021. Estes dois títulos apenas poderão ser vistos em sala, mas parte da selecção a concurso do FEST (curtas e longas) estará disponível na plataforma de streaming Filmin após o final “presencial” do festival, entre 11 e 18 de Outubro.

É o caso de Pebbles e Destello Bravío, filmes que nascem das paisagens e dos locais onde são filmados para falar de algo mais profundo e universal, que pode ser a dificuldade de comunicação, a revolta ou a resignação. No primeiro caso, a seca no estado indiano de Uttar Pradesh parece amplificar a aridez da hostilidade existente entre um pai desempregado e alcoólico e o seu filho pequeno; no segundo, a observação do quotidiano de mulheres numa remota aldeia da Estremadura espanhola abre espaço a uma meditação fantasmagórica sobre estruturas sociais anquilosadas que parecem nada ter evoluído com o tempo.

Os dois filmes partilharão a secção competitiva com as ficções La Civil, rodada no México pela romena Teodora Mihai; Shorta/Enforcement dos dinamarqueses Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid; Rien à foutre/Zero Fucks Given dos franceses Julie Lecoustre e Emmanuel Marre; Lamb, do islandês Valdimar Jóhannsson (com Noomi “Lisbeth Salander” Rapace); e Poppy Field, do romeno Eugen Jebeleanu. E com os documentários Dans la maison/A Way Home da marroquina Karima Saïdi, Last Knights of the Right Side do polaco Michal Edelman e Dear Future Children do alemão Franz Böhm.

São 22 as curtas portuguesas que estarão a concurso para o Grande Prémio Nacional, entre as quais obras já apresentadas no Curtas Vila do Conde ou no IndieLisboa — destacando Party Tattoos, de Teresa Sandeman, O Lobo Solitário, de Filipe Melo, ou Miraflores de Rodrigo Braz Teixeira. O festival estreará igualmente dois episódios da série da RTP Capitães do Açúcar, dirigida por Ricardo Leite.

Já o programa de indústria contará com masterclasses de nomes como o romancista Irvine Welsh, autor de Trainspotting, o argumentista Tony Grisoni, colaborador regular de Terry Gilliam, ou a cineasta espanhola Isabel Coixet, que é igualmente este ano alvo de uma retrospectiva de carreira. A retrospectiva da autora de A Minha Vida sem Mim e A Livraria viajará igualmente a Lisboa (Culturgest, 9 a 16 de Outubro) e Porto (cinema Trindade, 7 a 10 de Outubro), com a presença da realizadora.

Todos os pormenores sobre esta edição podem ser consultados no site oficial http://site.fest.pt .