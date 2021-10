Neurocientista conta as inspiradoras histórias de vida de premiados com o Nobel

Françoise Barré-Sinoussi fala sobre a sua depressão. Elizabeth H. Blackburn recorda a descoberta determinante que fez no dia de Natal. E Kary Mullis, inventor do método de PCR, conta como começou a sua precoce aventura na ciência. Estes são alguns dos testemunhos incluídos no livro Nobel Life, escrito pelo neurocientista italiano Stefano Sandrone. Ao todo, o livro junta conversas com 24 laureados com um prémio Nobel sobre as suas histórias de vida e pretende ser uma inspiração para os jovens. Na semana em que são anunciados os Nobel de 2021, sabe bem espreitar as inspiradoras palavras de quem contribuiu para o avanço da humanidade e foi reconhecido por isso.