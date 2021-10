João Rendeiro alvo de segundo mandado de detenção

Foi emitido o segundo mandado de detenção europeu e internacional para a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro. Diz respeito a um processo em que o ex-presidente do BPP foi condenado a cinco anos e oito meses de prisão. O Tribunal da Relação ordenou que o processo baixasse à primeira instância dando como transitada em julgado a sentença. O mandado tem como objectivo fazer Rendeiro “cumprir a pena única de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de prisão que lhe foi imposta nos presentes autos”, lê-se no documento que tem a data de 1 de Outubro.

Num texto publicado, na terça-feira, no seu blogue, João Rendeiro assumiu publicamente que fugiu do país. Explicou que no decurso dos processos em que foi acusado efectuou “várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respectivos”. “De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar.”

Na quarta-feira, após esta publicação, a juíza do processo em que João Rendeiro foi condenado a dez anos de prisão efectiva mandou emitir um mandado de detenção internacional. Agora, no segundo mandado emitido, o que está em causa é um outro processo em que Rendeiro foi condenado a cinco anos e oito meses.

O PÚBLICO sabe que no que diz respeito ao ex-administrador do BPP Paulo Guichard, também arguido neste processo, o mandado de condução a prisão ainda não foi emitido uma vez que Guichard tem ainda uma reclamação pendente por lhe terem indeferido o requerimento de recurso para o tribunal constitucional.

Recorde-se que já a 22 de Setembro os advogados do BPP tinham requerido a alteração das medidas de coacção de João Rendeiro por considerarem que existia perigo de fuga, mas este requerimento não abrangia os restantes arguidos.

Contudo, o PÚBLICO sabe que os arguidos Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima também foram notificados para comparecerem em tribunal no próximo dia 8 para alteração da medida de coacção, no âmbito de outro processo em que Rendeiro foi condenado a 10 anos. A juíza Tânia Loureiro entende que existem indícios de perigo de fuga de Paulo Guichard (que vive no Rio de Janeiro) e quer agravar as medidas de coacção impostas a este arguido no âmbito de um processo no qual foi condenado em Maio deste ano a uma pena de prisão de nove anos e seis meses.​ O mesmo se passa com os arguidos, Fernando Lima (condenado a seis anos) e Salvador Fezas Vital (nome anos e seis meses tal como Guichard).