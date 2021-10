Covid-19. Marta Temido admite terceira dose em grupos mais vulneráveis. Alcoutim é o único concelho de Portugal em risco extremo pelo vírus

As principais notícias desta sexta-feira, dia 1 de Outubro, sobre a evolução da pandemia de covid-19.

A “actividade epidémica” associada ao vírus SARS-CoV-2 continua a registar uma “tendência decrescente” em Portugal, e a intensidade passou de “moderada”, na semana passada, a “reduzida”, esta sexta-feira, de acordo com os dados do relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas para a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). O balanço dá ainda conta de “uma reduzida pressão nos serviços de saúde e impacto na mortalidade com tendência decrescente.”

Portugal registou, na quinta-feira, quatro mortes e 696 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. No total, o país contabiliza 17.979 óbitos por covid-19 e 1.069.975 casos confirmados desde Março de 2020, mês em que se registou a primeira infecção em Portugal.

Alcoutim é o único concelho de Portugal em risco extremo de infecção pelo vírus, e o país tem esta sexta-feira apenas dois em risco muito elevado. O risco extremo de infecção verifica-se quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infecção por 100 mil habitantes. Em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, estão apenas dois concelhos, menos cinco em relação à semana anterior: Barrancos (801) e Vidigueira (566).

A DGS continua a recomendar o uso de máscaras nos recreios “sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas”. A orientação está incluída no novo referencial para as escolas, que foi publicado na noite desta quinta-feira, apesar de o documento ter deixado cair obrigatoriedade desta protecção nos espaços ao ar livre dos estabelecimentos de ensino, em linha com a decisão tomada pelo Conselho de Ministros.

Em entrevista ao Expresso, a ministra da Saúde disse que a vacinação de reforço das pessoas imunodeprimidas, como é o caso de transplantados ou doentes de cancro, já começou, tratando-se de universo de menos de 100 mil pessoas até ao momento. "Os doentes transplantados e outros que tinham uma condição de imunossupressão quando realizaram a vacinação, mediante orientação do médico assistente, já podem ser sujeitos a mais uma dose”, referiu. Marta Temido defendeu ainda que no que respeita à administração de uma terceira dose “o mais plausível é a revacinação de grupos em que se constate uma redução da imunidade, admitindo-se as pessoas acima de uma determinada idade e com condições de contexto e saúde vulneráveis.”

Quem viajar para Portugal a partir desta sexta-feira deixa de estar obrigado a isolamento profiláctico independentemente da origem, de acordo com as novas regras da última fase de desconfinamento, refere uma nota do Ministério da Administração Interna.

A farmacêutica Merck anunciou esta sexta-feira que vai solicitar ao regulador dos Estados Unidos autorização de uso de emergência de um medicamento para tratar pessoas infectadas com o SARS-CoV-2.

Lá fora, Espanha registou 2037 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, tendo o Ministério da Saúde espanhol também notificado mais 48 mortes atribuídas à doença durante esse período. A Rússia registou 887 mortes por covid-19, atingindo, pelo quarto dia consecutivo, um novo máximo de óbitos relacionados com a doença. com Lusa