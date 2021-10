Covid-19: DGS actualiza norma do uso de máscara. Estados Unidos ultrapassam 700 mil mortes

O uso de máscaras motivado pela pandemia de covid-19 continua a ser obrigatório em estabelecimentos e serviços de saúde, espaços comerciais e cabeleireiros ou barbeiros, segundo a norma divulgada na sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Tal como já tinha sido anunciado, mantém-se também esta obrigatoriedade nos “estabelecimentos de educação, de ensino e das creches, salvo nos espaços de recreio ao ar livre”.

Portugal registou, esta sexta-feira, sete mortes por covid-19 e 690 casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado.

A Linha Covid Lares, lançada há um ano, atendeu quase 3000 chamadas telefónicas de lares de idosos, segundo um comunicado divulgado este sábado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) abrangeu entre Janeiro e Setembro 62.771 pessoas, tendo sido pagos apoios no valor de 60,8 milhões de euros, segundo as estatísticas da Segurança Social. Já o número de empresas a beneficiar do apoio à retoma está em queda há cinco meses e, em Setembro, caiu quase 60% face a Agosto, para 2168, revelam as estatísticas mensais publicadas pela Segurança Social.

Fora do país, África registou 269 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 211.842 o total de óbitos desde o início da pandemia, e 8997 novos contágios, de acordo com os dados oficiais mais recentes.

Nas primeiras horas deste sábado, os Estados Unidos ultrapassaram as 700 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, de acordo com a contabilização feita pela universidade norte-americana Johns Hopkins. Os Estados Unidos são o país com o maior número de mortes por coronavírus do mundo, de acordo com os dados oficiais, seguidos por Brasil e da Índia. Estima-se que 70 milhões de norte-americanos não tenham recebido qualquer dose da vacina.