Covid-19 em Portugal: 690 novos casos e sete mortes

Portugal registou, esta sexta-feira, sete mortes por covid-19 e 690 casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado.

O relatório indica que há 337 pessoas internadas, menos 20 que no dia anterior, sendo que 65 estão nos cuidados intensivos, menos duas.

Segundo os dados que constam do boletim, a região de Lisboa e Vale do Tejo soma 31,7% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 219 infectados. Já a região Norte contabiliza mais 190 casos (27,5 %). Segue-se a região Centro, com 122 novos casos (17,6%), o Alentejo com 79 (11,4%) e o Algarve com 47 novos casos que correspondem a 6,8% do total. Os Açores contabilizaram 20 novos casos e a Madeira 13.

Foi na região do Alentejo que se registaram mais mortes (três), seguindo-se a zona Centro com duas mortes. A região de Lisboa e Vale do Tejo, assim como o Algarve, registou uma morte. Uma das vítimas tinha entre os 30 e os 39 anos. As restantes tinham mais de 80 anos, sendo quatro homens e duas mulheres.

Existem menos 244 casos activos, o que significa que 30.257 portugueses ainda lidam com a doença.

Há agora mais 85 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 27.485. Estão 1.022.422 pacientes recuperados da infecção, mais 927.

O total de vítimas mortais da pandemia em Portugal sobe assim para 17.986 e o de infectados ascende a 1.070.665.