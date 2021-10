Mais de 79 mil pessoas vacinadas contra a gripe

Mais de 79 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe na última semana, segundo um primeiro balanço da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Esta campanha de vacinação teve início na segunda-feira, dia 27 de Setembro, e começou com os utentes e profissionais dos lares, unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e instituições similares, e com os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. A vacinação destes grupos, bem como das grávidas, deverá decorrer durante as próximas semanas.

De acordo com a DGS, já foram distribuídas mais de 320 mil doses da vacina da gripe em todo o território nacional.

A vacinação contra a gripe arrancou este ano mais cedo do que o habitual devido à pandemia de covid-19, havendo 2,24 milhões de vacinas para serem distribuídas gratuitamente a grupos de risco pelo Serviço Nacional de Saúde.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, as vacinas disponíveis em Portugal serão tetravalentes, incluindo quatro tipos de vírus da gripe: dois do tipo A e dois do tipo B.

Na terça-feira, a ministra Marta Temido lembrou que, ao contrário da covid-19, esta vacina não está prevista para a generalidade da população. “É muito importante que se perceba que a vacinação contra a gripe sazonal tem um público-alvo específico. Não são todas as pessoas que precisam de tomar a vacina contra a gripe sazonal e, portanto, considerando que estamos a falar de uma quantidade de doses adquiridas pelo país que rondará os 2,5 milhões de doses – independentemente das vacinas que são compradas pelas farmácias comunitárias -, percebemos que temos de fazer com que sejam as pessoas com esses critérios de saúde que sejam aquelas que tomam a vacina”, referiu.