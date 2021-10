O torniquete que desgasta António Costa

Os resultados das autárquicas trouxeram alterações no ambiente político e a sensação de mudança iminente. O facto de o PS ter ganho as eleições ao conquistar a presidência de 149 câmaras, contra as 114 presidências do PSD, dá-lhe a vitória. Todavia, a diminuição do número de câmaras que separam os dois partidos, que baixou de 63 para 38, e a importante e surpreendente vitória de Carlos Moedas, encabeçando a coligação Novos Tempos, em Lisboa, deram ao PSD um novo ânimo e possibilitam que a direita democrática volte a acreditar que pode construir um caminho que a leve, de novo, ao Governo.