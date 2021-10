CDS em guerra: Nuno Melo e Rodrigues dos Santos vão disputar a liderança

É como se, quase num só dia, as peças se posicionassem no xadrez: Nuno Melo abre a porta a ser candidato à liderança do CDS (e vai mesmo anunciá-lo para a semana, apurou o PÚBLICO), Francisco Rodrigues dos Santos assume que está “absolutamente certo” de que é a “pessoa certa” para continuar a liderar o partido. Mas o cenário é de guerra aberta entre os apoiantes de cada um e promete continuar assim até ao congresso em que os dois protagonistas (que, ironicamente, partilham a mesma sensibilidade conservadora) se vão defrontar. O congresso pode ser antecipado para Dezembro, mas a data ainda não está fechada. Daqui a duas semanas há conselho nacional.