O sonho verde e o pesadelo russo

Depois de muitos anos e de várias falsas partidas, o Mundo parecia ter finalmente encontrado as vontades políticas – da Europa aos EUA e à China – para tornar realidade o sonho de salvar o planeta. Do nosso lado, a União Europeia, honrando a sua identidade de potência responsável, deu o exemplo e mostrou o caminho a percorrer, sob a direcção de uma presidente da Comissão pletórica de energia e cheia de vontade de realizar obra. Exemplo para o Mundo, a Europa assumiu formalmente um programa de transição energética, que visa enterrar as actividades poluentes através de um programa de reindustrialização com energias limpas, esforço suportado em investimentos partilhados ao nível da UE.