O provedor, os leitores e os assinantes

Na edição digital do PÚBLICO, a coluna do provedor deve estar reservada aos assinantes do jornal ou aberta a todos os leitores?

A leitora Teresa Magalhães aplaude a existência de um provedor do leitor no seu jornal e “espera que a iniciativa seja seguida por outros órgãos de comunicação social”. Mas, continua a leitora, “entendo que a defesa dos direitos do leitor é antes de mais a prestação de um serviço público de inegável e inestimável importância por constituir um processo democrático altamente didáctico”. “[Por esta razão], considero que as crónicas do provedor devem ser de livre acesso a todos os leitores e não exclusivas para os assinantes do jornal PÚBLICO.”