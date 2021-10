Mais uma lição sobre a fragmentação (e sobre o PSD)

Ao contrário do que acontece nas democracias mais antigas e exemplares, em Portugal ainda não valorizamos suficientemente o facto de que os sistemas eleitorais também ajudam a ganhar eleições. Basta saber aproveitar as particularidades de cada sistema. O que determina o sucesso ou insucesso das contendas eleitorais não são só os políticos, as ideias e a comunicação. Muitas vezes, uma boa estratégia passa por compreender que o campo de jogo tem uma certa inclinação natural. Quem entrar em campo a beneficiar dessa inclinação tem meio caminho andado para a vitória.