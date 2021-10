A fuga de Rendeiro

Não há dúvida que Portugal é um Estado de Direito, mas no mau sentido da palavra. O que se passou com a fuga do “honesto” banqueiro João Rendeiro do país é a prova de que, quem, com a preciosa ajuda de bons profissionais de Direito vai conseguindo contornar os obstáculos até que só lhe resta a fuga clandestina para um qualquer paraíso, escolhido a preceito. Ainda se não sabe se Rendeiro foi a nado, de comboio, de automóvel ou avião. A desfaçatez com que telefonou para a Embaixada Portuguesa em Londres, tendo logo a seguir partido para parte incerta, é a demonstração cabal da sua falta de carácter. Curiosa a declaração da ministra da Justiça, dizendo angelicamente que foi “prova de desconforto social”. Se os juízes não se entendem na interpretação das leis, se eles próprios andam à zaragata, que os deputados de todos os partidos esqueçam por momentos a cor das camisolas debruçando-se com empenho sobre este assunto, que é do interesse de todos.

Carlos Leal, Lisboa

Pura hipocrisia

Tal como em qualquer eleição, a corrida autárquica tem por objectivo não apenas a avaliação do trabalho desenvolvido no mandato cessante, bem como a escolha de cidadãos credíveis para dirigir os destinos de uma autarquia, onde em determinados casos também é fácil constatar que o trabalho levado a cabo fica muito aquém das expectativas dos cidadãos, no que diz respeito à proximidade que é suposto existir.

O que é um facto é que nestas alturas surgem sempre movimentos de cidadãos descontentes que procuram visibilidade, colocando em evidência o seu oportunismo que se gere por conveniências, e não por convicções, e onde as suas atitudes são a pura demonstração de que para ganhar, vale tudo.

No decorrer de uma campanha eleitoral, é de lamentar que a principal postura e preocupação de muitos candidatos seja a de denegrir a imagem uns dos outros, em lugar de clarificarem os seus propósitos e intenções, onde são capazes de passar por nós na rua e nos viram a cara, mas em época eleitoral mascaram-se de simpatias, numa atitude de clara hipocrisia que só convence os mais distraídos.

Américo Lourenço, Sines

Do ouro ao lítio passando pelo volfrâmio

A exploração mineira a qualquer custo, encobrindo o conhecimento das coisas e o passado das mesmas, já não deveria ser a forma decisória do nosso tempo. Os romanos exploraram o ouro, deixando exposto o restante. A primeira e segunda Grande Guerra levaram-nos o volfrâmio, deixando expostas as minas e escombreiras. E agora com o lítio? De comum, estes três metais têm os filões do mesmo maciço geológico de onde foram magmaticamente segregados, mas também têm as contaminações e a pobreza das populações com o abandono das aldeias. Se os romanos usaram-nos como escravos, os estrangeiros do volfrâmio aliciaram-nos com a extrema necessidade e, agora, os do lítio pressionam-nos com o ambiente e a fortuna. Mudam-se os tempos…

De facto, esta é a historia de muitas explorações mineiras que, tal como as de Covas na serra de Arga, continuaram anos e anos a contaminar o rio Coura, eliminando vegetação e peixes e empobrecendo as populações. Aliciar aldeias das Argas, de Boticas e dos territórios envolventes do único Parque Nacional, no Gerês, com uma promessa de efémera riqueza, escondendo o futuro empobrecido com um lago extremamente profundo, de água contaminada e uma escombreira de materiais perigosos, já não é forma de abordar um assunto no mundo dito desenvolvido. O país, se moderno, devia consciencializar-se da questão fulcral: qual a riqueza dos nossos territórios?

Manuel Campos, Caminha