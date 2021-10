Em nome do vinho e dos passeios

De vez em quando, aqui pela Fugas, gostamos de voltar aos sítios por onde já andámos e nos encheram as medidas. Foi o que fizemos agora, na Rota do Românico: a partir do ciclo de exposições Ver do Bago. Um Brinde entre Deus e os Homens, a Andreia Marques Pereira e a Ana Marques Maia regressaram aos vales do Sousa, do Tâmega e do Douro em busca da religião, da gente e do vinho. É uma viagem que vai do sagrado de mosteiros e igrejas com pergaminhos até tradições como o barro de Gondar ou as bengalas de Gestaçô. Tudo abençoado com o Verde da região.

Mais a sul, a Mara Gonçalves propõe um passeio pelas Caldas da Rainha com cinco paragens: uma mercearia, um paul, um moinho, uma vinha e um restaurante. Porque não se vai às Caldas só pelos banhos termais ou pela cerâmica.

Em Coimbra, a Maria José Santana fez a experiência de dormir dentro da caixa. O Zero Box Lodge é uma unidade de alojamento inspirada nos hotéis cápsula japoneses que “estacionou” numa antiga garagem e oficina da cidade, de frente para o Mondego. E chegou acompanhada de um bar e restaurante, que presta homenagem a Miguel Torga. Ora espreite.

No capítulo dos vinhos, o Edgardo Pacheco aconselha quatro tintos que não são mais do mesmo e o Pedro Garcias escreve sobre uma vindima sentimental na serra de São Mamede. As novidades da semana estão aqui. Por fim, a Diana Soares Ramos apresenta-nos o Mariage à Trois, um wine bar do Porto onde não se bebem só vinhos, também se bebem histórias.

Por falar em histórias, a Inês Duarte Freitas foi a Turim conhecer um pouco da história da Fiat que, à boleia do lançamento do seu novo 500, “apadrinhado” por Bono, vocalista dos U2, aproveitou para apresentar duas novidades: a pista de testes de Lingotto deu lugar ao maior jardim suspenso da Europa, a Pista 500, e a um museu dedicado ao símbolo da marca, o pequeno Cinquecento.

Para o fim ficam as sugestões de duas crónicas: a do Luís J. Santos é sobre o prazer de voltar a viajar de avião, tanto tempo depois; e a do leitor Bento Pina é sobre os encantos de Tróia.

Por hoje é tudo. Volto para a semana com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

