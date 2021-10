Assistência entusiasmada festeja mergulho de Marcelo no Golfo da Guiné

Que outro Presidente da República seria capaz de assistir à cerimónia de tomada de posse de um homólogo e, depois de o cumprimentar seguindo as regras rígidas do protocolo, sair do Parlamento e, logo ali, do outro lado da rua, descer à praia para ir nadar um pouco? Marcelo Rebelo de Sousa, claro, é o único capaz de o fazer e atrair a atenção de grande parte do povo que esperava a saída do novo Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, para o verem o chefe de Estado português, nos seus já habituais calções de banho azuis, entrar no mar.