Ordem de recolhimento levantada nas áreas mais afectadas pelo vulcão em La Palma

As autoridades espanholas aconselharam os habitantes em algumas das zonas de La Palma mais afectadas a limitarem o tempo passado no exterior, num momento em que o vulcão ainda expele lava e cobre algumas áreas da ilha espanhola com nuvens espessas de fumo negro. Apesar disso, os serviços de emergência levantaram uma ordem de recolhimento que tinha sido decretada em El Paso, Los Llanos de Aridane e em certas zonas de Tazacorte, localidades perto do vulcão em que a qualidade do ar se deteriorou em sequência da erupção.

“Como resposta ao progresso das medidas de melhoria da qualidade do ar, o confinamento será levantado”, disseram os serviços de emergência em comunicado.

As autoridades continuam a recomendar que as pessoas evitem permanecer “períodos prolongados de tempo” no exterior, reforçando que os grupos vulneráveis – incluindo crianças e idosos – devem permanecer em espaços interiores.

A erupção do vulcão Cumbre Vieja começou a 19 de Setembro e já destruiu mais de 800 edifícios. Cerca de 6000 pessoas foram retiradas das suas habitações na ilha espanhola, que tem uma população de 83 mil habitantes e faz parte do arquipélago que compõe as ilhas Canárias no Atlântico.

Na sexta-feira, a lava brotou de uma nova fenda no vulcão, que o Instituto de Vulcanologia das Canárias descreveu como um novo “foco de erupção”. Foram descobertos dois novos fluxos de lava separados por apenas 15 metros.

“É uma nova boca dupla, segundo o Instituto Geológico e Mineiro Espanhol (IGME), localizada a cerca de 450 metros a norte da cratera. A lava emitida é muito efusiva (líquida) e ganhou terreno no sentido oeste, arrasando completamente os edifícios no seu caminho”, descreveu o El País.

Nas últimas horas, a actividade do vulcão intensificou-se, de acordo com as informações divulgadas pelo Instituto de Vulcanologia das Canárias nas redes sociais.

A dimensão desta erupção é tal que o acontecimento é perceptível do espaço. A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) chegou mesmo a divulgar uma imagem captada pelo satélite Sentinela 2 do programa Copérnico a 30 de Setembro. É perceptível o percurso percorrido pela lava expelida pelo vulcão em La Palma. A cascata, derramada no Oceano Atlântico, já aumentou inclusivamente o tamanho da linha costeira da ilha. Este ‘delta de lava’, como é chamado, cobria cerca de 20 hectares quando a imagem foi captada.