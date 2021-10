Qual o presente (e o futuro) da agricultura no Algarve?

Amanheceu em Loulé. Estamos em finais de Agosto, são 9h e o sol ainda se esconde por entre as nuvens. No pomar do senhor Luís, em Boliqueime, sente-se o cheiro a figo e as árvores exibem os frutos que amadurecem ainda nos ramos. Há figueiras, amendoeiras e oliveiras, árvores graciosas plantadas naquele terreno que tanto contrasta com algumas parcelas em redor deixadas ao abandono.