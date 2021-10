Lei dos solos contaminados sai da gaveta, mas só entra em vigor em 2023

O Governo vai tirar do congelador o regime jurídico da prevenção da contaminação e da remediação dos solos, que está há quase seis anos para ser aprovado, mas, na verdade, mantém esta importantíssima legislação no frigorífico durante mais quinze meses, já que o texto, que segue brevemente para Conselho de Ministros, e a que o PÚBLICO teve acesso, prevê que as novas regras entrem em vigor apenas a 1 de Janeiro de 2023.