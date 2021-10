Pelos caminhos da Rota do Românico: em nome de Deus, dos homens e do vinho

A ideia foi unir os concelhos da Rota do Românico sob um denominador comum, o vinho. Daí nasceu um ciclo de exposições Ver do Bago. Um Brinde entre Deus e os Homens. E esse foi o pretexto da Fugas para regressar aos vales do Sousa, do Tâmega e do Douro: em busca da religião, da gente e do vinho.