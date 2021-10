As saudades que eu já tinha de levantar voo para depois poder aterrar nos teus braços

Quase dois anos depois, fui finalmente voar. Vendo bem, apesar dos pesares, nem tanto tempo assim de distância entre uma viagem e outra. Mas, por algum motivo que a ciência explicará, dei por mim a ter pequenos ataques de alegria como se viajasse pela primeira vez, a alargar o sorriso sob a máscara ao ver velhos e novos a abraçarem-se com alegres “olás” ou emocionais “até jás”, um casal a correr para os braços um do outro e dar um repenicado beijo (ainda sobre as máscaras, curiosamente), ao ver expectativas e nervos nos rostos e corpos de quem aguardava nas partidas. Mais álcool-gel e máscaras, mais certificados e testes, mais segurança e controlos, mais formulários e dilemas, o certo é que dei por mim absolutamente surpreendido com o prazer daqueles nervozinhos que acompanham toda uma viagem, com o prazer dos pequenos gestos, antes rotineiros e que agora, recuperados, parecem adquirir uma outra carga, uma carga de reconquista, de renovação, de redescoberta importância. Tanto que, ao aterrar em Portugal na volta, as primeiras perguntas de amigos e famílias não foram sobre o destino, passado agora para segundo plano, foram sobre A Viagem, as suas manhas e artimanhas, os detalhes, os de sempre e os novos.