Foi a UE que sustentou o nosso “vício” com as auto-estradas? E agora: como será com a ferrovia?

Neste Sobre Carris recordamos o debate sobre ferrovia e a União Europeia no âmbito da escola de verão da Comissão Europeia em Portugal. Neste episódio contamos com a participação de João Cravinho, antigo ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território no primeiro Governo de António Guterres, e Frederico Francisco, coordenador do Plano Ferroviário Nacional.

Debate gravado ao vivo a 30 de Agosto no Summer CEmp 2021, em Alcoutim.

