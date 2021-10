Wolverhampton de Lage vence e Chelsea comanda em Inglaterra

Com cinco portugueses na equipa titular, o conjunto de Bruno Lage venceu pela primeira vez em casa esta temporada

Com cinco portugueses na equipa titular, o Wolverhampton bateu este sábado o Newcastle, por 2-1, na sétima jornada da Premier League. Dois golos do sul-coreano Hee-Chan deram o triunfo à equipa treinada por Bruno Lage que venceu pela primeira vez em casa.

O ex-benfiquista Raúl Jiménez esteve igualmente em destaque, com duas assistências para o atacante asiático.

Um triunfo começou a construir-se aos 20’, mas chegou a ficar tremido aos 41’, quando o Newcastle repôs a igualdade no marcador, por intermédio de Hendrick.

Aos 58’, após assistência do avançado mexicano, Chan estabeleceu o resultado final, naquela que é a primeira vitória caseira de Bruno Lage nesta prova, onde soma agora nove pontos.

Mais acima na tabela, o Chelsea assumiu provisoriamente o comando do campeonato, com um triunfo em Londres frente ao Southampton, por 3-1, que foi apenas confirmado nos últimos minutos do tempo regulamentar.

Trevoh Chalobah (9’), Timo Werner (84’) e Ben Chilwel (89’) marcaram para o Chelsea, com James Ward-Prowse a apontar o golo de honra dos visitantes, quando empatou a partida a uma bola aos 61’, na cobrança de um penalti.

Outros jogos do dia: Burnley-Norwich, 0-0; Leeds-Watford, 1-0.