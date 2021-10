Lesão obriga José Ramalho a desistir dos Mundiais de maratonas

Problema no ombro deixo o português distante do primeiro grupo na prova de K1.

O canoísta José Ramalho abandonou neste sábado a prova de K1 do Mundial de maratonas, falhando a conquista do único título internacional que lhe falta no currículo.

O atleta de 39 anos cedeu a uma lesão no ombro, desistindo quando seguia, em esforço, num segundo grupo, já distante do líder.

Em Mundiais, o canoísta de Vila do Conde, que na quinta-feira foi campeão na “short race”, já tinha sido “vice” em 2012 e 2019, bem como bronze em 2009, 2014 e 2016.

Na Europa tem currículo ímpar, com o ouro em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021, porém, em Mundiais têm-se sucedido os problemas e azares.

Na mesma prova, Adriano Conceição terminou em 11.º, em 2h07m55s, a 4m16s do ouro do dinamarquês Mads Pedersen, que bateu o espanhol Ivan Alonso por 24 segundos e o francês Stéphane Boulanger por 1m50s.