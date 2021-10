Jorge Jesus: “Vitória amanhã é tão importante como a de quarta-feira”

Treinador do Benfica antecipa um Portimonense a defender melhor do que o Barcelona. Algarvios querem retirar confiança às “águias”.

O regresso do Benfica ao campeonato, depois do triunfo sobre o Barcelona na Liga dos Campeões, far-se-á com possibilidade de casa cheia. O adversário será o Portimonense e o desafio, nas palavras de Jorge Jesus, tem a mesma importância do da passada quarta-feira.

“Será um jogo completamente diferente, queremos estar focados neste rival. É normal que se possa fazer comparações com o jogo do Barcelona, mas o objectivo é o mesmo, jogar para ganhar. Uma vitória amanhã será tão importante como a de quarta-feira”, enfatizou o treinador do Benfica, lembrando que os algarvios têm “poucos golos sofridos”.

A contar com problemas levantados pela organização defensiva do Portimonense, Jorge Jesus mostra-se confiante com os conteúdos que os jogadores já vão dominando nesta altura da época. “Teoricamente é mais fácil preparar porque não é preciso inserir tanta matéria… Antigamente na escola a professora passava tanta matéria que até ficava bloqueado [risos]. Às vezes acontece aos jogadores. Não foi preciso dar tanta matéria porque também não tivemos tempo… A qualidade do Portimonense não é igual, mas vai defender melhor que o Barcelona, disso não tenho dúvida”.

Com o levantamento das restrições no acesso aos recintos desportivos, o Estádio da Luz poderá, pela primeira vez desde o início da pandemia, voltar a ter casa cheia. Que importância terá? “É um incentivo e uma ajuda, os adeptos ajudam-nos a entrar no jogo, a que a equipa tenha confiança e amanhã não sei quantas pessoas, pelo menos 50 mil. É um dado muito bom, as coisas podem tornar-se mais fáceis”.

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, antecipa que a moldura humana no Estádio da Luz dificulte a comunicação com a equipa, mas conta que a estratégia que idealizou para o jogo produza efeitos. “Provavelmente, vamos encontrar o Benfica mais confiante da época, com esse grande resultado conseguido perante o Barcelona [3-0] e também, provavelmente, pela primeira vez com o estádio a abarrotar. Uma série de factores que vão aumentar o nosso nível de dificuldades”, assinalou, mostrando vontade de roubar confiança ao adversário.