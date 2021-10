FC Porto sofreu, mas deu a volta ao Paços de Ferreira

Foi uma vitória sofrida e com períodos de ansiedade a mais e clarividência a menos, mas após uma derrota pesada que deixou marcas frente ao Liverpool, o FC Porto conseguiu regressar aos triunfos. No Estádio do Dragão, o Paços de Ferreira ainda conseguiu colocar-se em vantagem na primeira parte com um bom golo de Nuno Santos, mas os portistas deram a volta ao resultado e venceram, por 2-1, com golos do melhor marcador do campeonato (Luis Díaz) e de um estreante (Wendell).

Quatro dias depois de sofrer uma derrota frente ao Liverpool que deixou feridas por curar nos “dragões” - não só pelos números (1-5), mas também pela (falta) atitude da equipa -, Sérgio Conceição transferiu para o relvado a assumida insatisfação que verbalizou no final do jogo da Liga dos Campeões.

Após dizer que “foi muito mau” o que o FC Porto fez contra os ingleses e deixar um recado para dentro - “Temos muito que pensar se os jogadores estão dispostos a levar com o treinador que têm” -, Conceição fez uma mini-revolução na equipa. Com um dos titulares frente ao Liverpool indisponível (Otávio está lesionado), o técnico portista retirou mais cinco jogadores do “onze”: Zaidu e Fábio Cardoso (os defesas nem no banco estiveram), Sérgio Oliveira, Corona e Toni Martínez.

Sem mexer na habitual estrutura de 4x4x2, Sérgio Conceição colocou João Mário e Wendell nas laterais da defesa, onde Pepe voltou após lesão, enquanto Vitinha fez a dupla de meio campo com Uribe, e, na frente, as novidades foram Francisco Conceição e Evanilson. As alterações, no entanto, não funcionaram como um bálsamo para a equipa, que se mostrou quase sempre mais sôfrega do que cerebral.

Embora o Paços de Ferreira chegasse ao Dragão com uma sequência de resultados pouco moralizadora (três empates e uma derrota), Jorge Simão fez apenas uma alteração no seu 4x3x3 - o influente Eustáquio regressou após castigo - e os pacenses, mais serenos, nos primeiros minutos surgiram com assiduidade nas redondezas da baliza de Diogo Costa.

Porém, o FC Porto tinha mais iniciativa e mais bola, e foram de Luis Díaz (5’) e Vitinha as primeiras oportunidades (15’). O golo, todavia, surgiu pouco depois e para os pacenses: aos 19’, Diogo Costa ainda travou um primeiro remate, mas Nuno Santos, com um remate de qualidade, colocou a bola no ângulo.

A partir daí, os níveis de ansiedade dos “dragões” dispararam. Claramente nervosos, os portistas tentavam muito, mas Francisco Conceição (24’ e 30’) e Wendell (38’ e 42’) perderam os duelos com os rivais.

Em dificuldades, o FC Porto recebeu um sedativo do seu elo mais forte: em cima do intervalo, Luis Díaz começou e finalizou uma jogada e marcou o sexto golo no campeonato.

Mesmo sem alterações, os portistas regressaram dos balneários para a segunda parte menos ansiosos, mais objectivos e meia dúzia de minutos a chegar à vantagem: Depois de Evanilson acertar na barra pacense, Wendell a aproveitou uma bola perdida após um canto para fazer o primeiro golo com a camisola portista.

O mais difícil para estar feito, mas o FC Porto não soube aproveitar a vantagem para construir uma vitória tranquila. Sem conseguir amarrar o jogo, os “azuis e brancos” foram permitindo que o Paços de Ferreira criasse oportunidades e, numa das mais flagrantes, um desvio em Wendell traiu Diogo Costa, mas a bola embateu no poste portista.

A partir da hora de jogo, com o início das substituições, o jogo tornou-se mais confuso e com menos qualidade e oportunidades, e aos poucos os pacenses foram perdendo gás. Aproveitou-se o FC Porto que na parte final esteve perto do terceiro, mas um par de boas intervenções de André Ferreira mantiveram a vantagem portista na margem mínima.