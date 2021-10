Benfica conquista Supertaça de voleibol frente ao Sporting

O Benfica conquistou neste domingo a Supertaça de voleibol. A equipa “encarnada” venceu o Sporting por 3-1 (23-25, 25-21, 25-23, 30-32, 15-12), num derby lisboeta jogado em Santo Tirso.

O campeão nacional superiorizou-se ao vencedor da última Taça de Portugal e vai ter no museu a 11.ª Supertaça portuguesa – dez delas conquistadas na última década. Já os “leões”, que não vencem este troféu desde a década de 90 (estiveram 22 anos fora da modalidade até 2017), seguem com quatro, apenas superados por Castêlo da Maia e Sporting de Espinho, ambos com cinco conquistas.

Em Santo Tirso – num pavilhão com ambiente “quente” e ruidoso por parte dos adeptos presentes –, o jogo foi quase sempre equilibrado, como mostram os parciais e a necessidade de se jogar um quinto set.

O Sporting até saiu na frente, com o triunfo no primeiro set por uns apertados 25-23. No segundo, os “leões” chegaram a liderar por três pontos, mas permitiram a reacção do Benfica, que não só reverteu a desvantagem como levou o set a 25-21.

O terceiro parcial voltou a ser equilibrado, com triunfo benfiquista por 25-23 depois de várias mudanças na liderança do set.

O quarto esteve sempre a cair para o lado “encarnado”, que lideraram muito tempo por dois pontos, até chegarem a um 13-10 mais confortável. Depois 14 e a seguir 15. Num ápice, o Benfica abriu cinco pontos de vantagem, mas o Sporting ainda levou o set a 24-24, com uma grande ponta final.

Na “negra” do parcial houve vários erros individuais de parte a parte, já com duas horas de jogo nas pernas dos atletas, e acabou por ser mais forte o Sporting, por 32-30.

O último e decisivo parcial começou com muito equilíbrio e jogado numa lógica de “marcas tu, marco eu”. Os constantes empates no marcador só foram desfeitos quando o Benfica abriu um 11-9 e “embalou” para o 12.º e 13.º pontos, antes de deixar fugir dois match-points. Mas só os dois primeiros, que o terceiro, nos 14-12, já valeu Supertaça.