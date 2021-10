André Silva sai do banco para marcar e assistir na vitória do Leipzig

O internacional português André Silva foi decisivo este sábado no triunfo do Leipzig na Liga alemã de futebol, ao sair do banco de suplentes para marcar e assistir na vitória diante do Bochum, por 3-0.

O avançado não foi opção de início para o treinador norte-americano Jesse Marsch, mas acabou por ser importantíssimo quando entrou, aos 69 minutos, e, no mesmo minuto, fazer o 1-0.

Pouco depois, André Silva assistiu Nkunku para o 2-0 da “tranquilidade”, aos 73 minutos, e o francês ainda bisou, com novo golo, aos 78’, deixando o Leipzig, que tem estado irregular na Liga alemã, no sétimo lugar.