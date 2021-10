Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo garantem primeira final no WPT

As duas jogadoras portuguesas venceram de forma clara o jogo das meias-finais do Albacete Challenger 2021, torneio do circuito mundial de padel.

A nível nacional, jogando como dupla, já têm muitas finais no currículo, mas pela primeira vez as campeãs nacionais de padel vão jogar lado a lado um jogo decisivo de um torneio do World Padel Tour (WPT), o principal circuito mundial de padel.

Em Albacete, numa prova da categoria challenger, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo defrontaram na manhã deste sábado a espanhola Nuria Vivancos e a argentina Julieta Bidahorria, e venceram de forma inequívoca: 6-1 e 6-2

Ao contrário do que tinha acontecido na véspera, onde não entraram bem na partida dos quartos-de-final perdendo os três primeiros jogos de serviço, na antecâmara da final Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo não facilitaram um milímetro mo início da partida.

Com um jogo consistente e com claro domínio sobre as adversárias, as padelistas portuguesas rapidamente ganharam uma vantagem de 3-0 com um break a seu favor e, sem grandes problemas, fecharam o primeiro set com um desnível de 6-1.

O segundo parcial começou com a mesma tendência. Logo no primeiro jogo, as jogadoras do Porto e de Lisboa quebraram o serviço à dupla hispano-argentina e, mesmo com alguns erros não forçados e períodos de menor concentração, Nogueira e Araújo confirmaram a superioridade sobre as adversárias, fechando a qualificação com um 6-2.

Garantida a primeira final de uma dupla 100% portuguesa no WPT – Ana Catarina Nogueira já venceu um torneio da principal categoria (Master) -, as campeãs nacionais vão disputar a final em Albacete neste domingo, a partir das 9h00 portuguesas, num jogo que que terá transmissão em directo no site do WPT.

As rivais da dupla 100% nacional apenas serão conhecidas na tarde deste sábado, e vão sair do confronto entre as cabeças-de-série número 1 (Carolina Navarro/Eli Amatriaín) e as jovens espanholas Carmen Goenaga e Bea Caldera.