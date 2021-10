FC Porto sofreu, mas deu a volta ao Paços de Ferreira

Foi uma vitória sofrida e com períodos de ansiedade a mais e clarividência a menos, mas após uma derrota pesada que deixou marcas frente ao Liverpool, o FC Porto conseguiu de forma justa regressar aos triunfos. No Estádio do Dragão, o Paços de Ferreira ainda conseguiu colocar-se em vantagem na primeira parte com um bom golo de Nuno Santos, mas os portistas deram a volta ao resultado e venceram, por 2-1, com golos do melhor marcador do campeonato (Luis Díaz) e de um estreante (Wendell).

Quatro dias depois de sofrer uma derrota frente ao Liverpool que deixou feridas por curar nos “dragões” - não só pelos números (1-5), mas também pela (falta) atitude da equipa -, Sérgio Conceição transferiu para o relvado a assumida insatisfação que verbalizou no final do jogo da Liga dos Campeões.

Após dizer que “foi muito mau” o que o FC Porto fez contra os ingleses e deixar um recado para dentro - “Temos muito que pensar se os jogadores estão dispostos a levar com o treinador que têm” -, Conceição fez uma mini-revolução na equipa. Com um dos titulares frente ao Liverpool indisponível (Otávio está lesionado), o técnico portista retirou mais cinco jogadores do “onze”: Zaidu e Fábio Cardoso (os defesas nem no banco estiveram), Sérgio Oliveira, Corona e Toni Martínez.

Sem mexer na habitual estrutura de 4x4x2, Sérgio Conceição colocou João Mário e Wendell nas laterais da defesa, onde Pepe voltou após lesão, enquanto Vitinha fez a dupla de meio campo com Uribe, e, na frente, as novidades foram Francisco Conceição e Evanilson. As alterações, no entanto, não funcionaram como um bálsamo para a equipa, que se mostrou quase sempre mais sôfrega do que cerebral.

Embora o Paços de Ferreira chegasse ao Dragão com uma sequência de resultados pouco moralizadora (três empates e uma derrota), Jorge Simão fez apenas uma alteração no seu 4x3x3 - o influente Eustáquio regressou após castigo - e os pacenses, mais serenos, nos primeiros minutos surgiram com assiduidade nas redondezas da baliza de Diogo Costa.

Porém, o FC Porto tinha mais iniciativa e mais bola, e foram de Luis Díaz (5’) e Vitinha as primeiras oportunidades (15’). O golo, todavia, surgiu pouco depois e para os pacenses: aos 19’, Diogo Costa ainda travou um primeiro remate, mas Nuno Santos, com um remate de qualidade, colocou a bola no ângulo.

A partir daí, os níveis de ansiedade dos “dragões” dispararam. Claramente nervosos, os portistas tentavam muito, mas Francisco Conceição (24’ e 30’) e Wendell (38’ e 42’) perdiam os duelos com os rivais.

Em dificuldades, o FC Porto recebeu um sedativo do seu elo mais forte: em cima do intervalo, Luis Díaz começou e finalizou uma jogada e marcou o sexto golo no campeonato.

Mesmo sem alterações, os portistas regressaram dos balneários para a segunda parte menos ansiosos, mais objectivos e bastou meia-dúzia de minutos para chegarem à vantagem: Evanilson acertou na barra pacense e Wendell aproveitou uma bola perdida após um canto para fazer o primeiro golo com a camisola portista.

Positivo/Negativo Positivo Luis Díaz Com Corona a perder espaço e influência na equipa, Luis Díaz é cada vez mais o jogador que faz a diferença nos “dragões”. Com a equipa em dificuldade, o colombiano fez um golo num momento muito importante.

Positivo Vitinha O internacional sub-21 português aproveitou muito bem a oportunidade e deu mais uma prova de qualidade no meio-campo.

Positivo André Ferreira O guarda-redes foi o melhor jogador pacense e, com três ou quatro boas defesas, impediu que o FC Porto tivesse uma vitória mais tranquila. Negativo Evanilson Foi uma das novidades do lado portista, no lugar que habitualmente tem sido ocupado por Toni Martínez, mas pouco ou nada se viu do avançado brasileiro no jogo.

O mais difícil parecia estar feito, mas o FC Porto não soube aproveitar a vantagem para construir uma vitória tranquila. Sem conseguirem amarrar o jogo, os “azuis e brancos” foram permitindo que o Paços de Ferreira criasse oportunidades e, numa das mais flagrantes, um desvio em Wendell traiu Diogo Costa, mas a bola embateu no poste portista.

A partir da hora de jogo, com o início das substituições, o jogo tornou-se mais confuso e com menos qualidade e oportunidades, e aos poucos os pacenses foram perdendo gás. Aproveitou o FC Porto que, na parte final, esteve perto do terceiro, mas um par de boas intervenções de André Ferreira mantiveram a vantagem portista na margem mínima.