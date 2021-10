Violinista Malú Garcia estreia em palco projecto de fusão que terá um álbum em 2022

O território onde se move desde há duas décadas é o da música clássica, mas a violonista Malú Garcia decidiu em 2020 experimentar outros caminhos, liderando um projecto que “incorpora estilos como fado, morna, world music, tango e jazz”. Já o mostrou durante a pandemia, num dos concertos transmitidos em streaming a partir do estúdio A Casinha (dos Xutos & Pontapés) a este sábado apresenta-o pela primeira vez em sala e com público, no Teatro-Cine de Torres Vedras, às 21h30. Com alguns temas já estreados nas plataformas digitais (como Paradigmas, Lágrima d’vinho e Dois mundos), prepara-se para lançar um álbum em Janeiro de 2022. Com ela (no violino), estarão em palco, tal como no disco, Pedro Baião (piano), Bernardo Romão (guitarra portuguesa), Sebastian Scheriff (percussão) e Ricardo Marques (contrabaixo),