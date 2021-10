Onde estão as mulheres designers? Errata, uma exposição para corrigir a história do design português

No final da exposição Errata, no Museu da Cidade do Porto, os visitantes podem levar consigo correcções à História do Design português. São “erratas” com as biografias e destaques dos trabalhos das mulheres designers que criaram durante anos as capas dos discos editados pela Valentim de Carvalho ou do jornal Blitz, das obras completas de Almada Negreiros, cartazes do Teatro da Cornucópia ou trabalhos menos reconhecíveis como edições de relatórios e contas — estes últimos têm essa falta de reconhecimento em comum com as suas autoras: foram desenhados por mulheres designers de cujos nomes (quase) não reza a história. Até agora.