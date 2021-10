Da Lisboa de 1850 aos dias de hoje: uma história do teatro de revista

História do Teatro de Revista em Portugal é uma série documental de quatro episódios de Leandro Ferreira e Pedro Clérigo que se estreia este sábado, às 22h59, na RTP1.

Em 1851, subia o palco do Teatro do Ginásio, na hoje Rua Nova da Trindade, Lisboa de 1850, que passava em revista o ano anterior. É este o início da revista em Portugal narrado pela História do Teatro de Revista em Portugal, a série documental de Leandro Ferreira e Pedro Clérigo que se estreia este sábado, às 22h59, na RTP1. A série vai até aos dias de hoje, e fala também das origens internacionais da revista.