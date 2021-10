Decameron: V, 10. A mulher, o marido e o amante

Ao longo de doze semanas, o investigador do Centro de Estudos Comparatistas e tradutor Simão Valente está traduzir para o Leituras o Decameron , de Giovanni Boccaccio (1313- 1375), directamente do italiano para português. Um total de doze textos, cada um com uma pequena introdução (a negro no texto) feita pelo tradutor. Nesta novella , Pietro da Vinciolo volta mais cedo de um jantar enquanto a mulher recebe em casa um amante.

A última novella que apresentamos é uma súmula de alguns dos aspectos mais importantes do Decameron: a relação entre contar histórias e viver; as dificuldades que as mulheres enfrentam num mundo dominado por homens; a centralidade do desejo sexual, especialmente feminino. É também um texto caracterizado pela representação da homossexualidade, a “malandrice” de Pietro, tratada de maneira permissiva e apenas superficialmente condenatória. As frases finais do narrador e a feliz solução encontrada para um infeliz casamento são puro boccaccesco: alegre licenciosidade.