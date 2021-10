Recreios sem máscaras: escolas adaptam-se à pressa, há quem mantenha a recomendação até fim de Outubro

Desde esta sexta-feira que o uso de máscaras no recreio não é obrigatório. O decreto-lei com as regras onde a máscara deve ser utilizada foi publicado na quarta-feira e na última noite, já depois das 23 horas, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) actualizou o referencial das escolas. Os estabelecimentos escolares estão a passar a informação das novas regras, mas há quem mantenha a recomendação, por mais alguns dias, do uso da máscara no recreio “por prudência”.