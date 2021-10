Quatro mortes e 696 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal registou, na quinta-feira, quatro mortes e 696 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde, divulgados esta sexta-feira.

No total, o país contabiliza 17.979 óbitos por covid-19 e 1.069.975 casos confirmados desde Março de 2020, mês em que se registou a primeira infecção em Portugal.

Há menos nove pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 357 pacientes hospitalizados com covid-19. Há mais uma pessoa com a doença em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), num total de 67.

Foram dadas pelas autoridades de saúde como recuperadas da infecção mais 802 pessoas, num total de 1.021.495 desde o início da pandemia.

Este número de recuperações ultrapassou o de novos casos registados na quinta-feira, existindo, por isso, uma redução dos casos activos de infecção em Portugal. São agora 30.501, menos 110 do que na quarta-feira.

Portugal está na zona verde da matriz de risco, com os indicadores a serem actualizados esta sexta-feira. No caso do índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — registou-se uma subida para dos 0,87 para os 0,89, tanto a nível nacional como em Portugal continental. O país continua ainda abaixo do 1, valor definido pelo Governo como limite para este indicador.

Efeito contrário foi o registado na incidência: tanto a nível nacional como em Portugal continental, o número de casos de infecção por 100 mil habitantes desceu. No continente esse número fixa-se nos 103 casos por 100 mil habitantes, descendo para 101,7 se tivermos em conta as regiões autónomas.