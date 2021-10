Ministério Público insiste em julgar ex-motorista de Sócrates e filha de Vara

Apesar de algumas serem claramente personagens secundárias de um complexo enredo, o Ministério Público insiste em levar a julgamento 27 dos 28 arguidos acusados na Operação Marquês, incluindo o antigo motorista do ex-primeiro-ministro José Sócrates, João Perna, a filha do ex-ministro socialista Armando Vara, Bárbara Vara, ou Inês do Rosário, companheira do alegado testa-de-ferro de Sócrates, Carlos Santos Silva.