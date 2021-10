Covid-19. Máscaras continuam a ser recomendadas nos recreios quando houver “aglomerados de pessoas”

A estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente no decurso da investigação epidemiológica.

A Direcção-Geral de Saúde (DGS) continua a recomendar o uso de máscaras nos recreios “sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas”. A orientação está incluída no novo referencial para as escolas, que foi publicado na noite desta quinta-feira, apesar de o documento ter deixado cair obrigatoriedade desta protecção nos espaços ao ar livre dos estabelecimentos de ensino, em linha com a decisão tomada pelo Conselho de Ministros.