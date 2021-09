Covid-19: bares e discotecas já reabriram. Máscaras deixam de ser obrigatórias no trabalho.

A partir desta sexta-feira, 1 de Outubro, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras nos locais de trabalho — mesmo nas empresas que têm mais trabalhadores no mesmo espaço físico —, mas os empregadores terão liberdade para definir o uso da protecção individual como forma de prevenção da transmissão de SARS-CoV-2. Discotecas vão reabrir e clientes não têm que usar máscaras mediante apresentação de certificado digital.

Com o objectivo de ter 85% da população vacinada contra a covid-19 quase alcançado, as últimas restrições impostas no combate à pandemia começam a cair. Os bares e as discotecas reabrem às zero horas desta sexta-feira e deixa de haver lotação máxima para a permanência em restaurantes.

Só Portugal, Malta e Islândia vacinaram mais de 75% da população total contra a covid-19, informou esta quinta-feira o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês), alertando para “risco elevado” de mortes devido à “cobertura vacinal insuficiente” na Europa.

Portugal registou, na quarta-feira, sete mortes e 749 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde, divulgados esta quinta-feira. No total, o país contabiliza 17.975 óbitos por covid-19 e 1.069.279 casos confirmados desde Março de 2020.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai manter o protocolo com as farmácias para comparticipar os testes rápidos à covid-19 até ao final do mês de Outubro, confirmou fonte oficial da autarquia questionada pelo PÚBLICO. O Governo decidiu terminar esta quinta-feira a comparticipação dos testes a 100% pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os recintos desportivos vão deixar de ter restrições de lotação, de acordo com a norma da Direcção-Geral da Saúde (DGS) actualizada nesta quinta-feira, que mantém a obrigatoriedade de certificado de vacinação contra a covid-19 e do uso de máscara.

Lá fora, o Governo angolano voltou a interditar o acesso às praias e piscinas públicas, sendo obrigatória a apresentação do certificado de vacinas para aceder a locais públicos, nomeadamente restaurantes e instituições públicas, entre outros.

O Reino Unido registou 137 mortes e 36.480 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. A Espanha registou 2400 infecções por covid-19, tendo o Ministério da Saúde espanhol também notificado mais 18 mortes atribuídas à doença durante esse período.