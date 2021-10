Alunos do ensino superior leram mais artigos do PÚBLICO este ano

Chama-se PSuperior, é um projecto de literacia mediática dirigida aos alunos finalistas ou de mestrado das universidades e politécnicos portugueses financiado por uma rede de mecenas e, no fecho da segunda edição, revela uma série de indicadores que comprovam o interesse dos estudantes em ler e estar a par dos assuntos da actualidade noticiados pelo PÚBLICO. Cada um dos cerca de 7500 alunos contemplados com assinaturas gratuitas do jornal leu em média 25 notícias exclusivas para assinantes por mês, um crescimento de 25% face ao ano passado, e o número de páginas na edição digital abertas por esta comunidade oscilou entre as 521 mil em Janeiro e as 804 mil em Março.

“Estes dados contestam a ideia de que os jovens se satisfazem com a informação que colhem nas redes sociais”, considera Manuel Carvalho, director do PÚBLICO. Ao escolherem informação certificada pelas exigências do jornalismo, os jovens que estão em véspera de entrar no mundo do trabalho deixam um outro sinal: “Quando se afirma que há um distanciamento maior dos mais jovens em relação aos assuntos da política nacional ou internacional ou da economia, os indicadores obtidos pelo PSuperior provam exactamente o contrário”, acrescenta Manuel Carvalho. Se tiverem oportunidade, “os mais jovens revelam sem margem para dúvida o seu envolvimento nos grandes assuntos da actualidade que nos definem enquanto comunidade”, acrescenta.

Promover esta relação mais intensa dos alunos do ensino superior com a actualidade expressa pelo jornalismo, ou, por outras palavras, a promoção da literacia mediática e a cidadania empenhada, é o principal objectivo de um projecto que desde o seu início foi encorajado por diversas personalidades públicas, entre as quais o Presidente da República, e um conjunto de empresas que financiou as assinaturas em conjunto com o PÚBLICO. A segunda edição do projecto foi assim apoiada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Fidelidade, Fundação José Neves, BIAL, Morais Leitão, Google, Mediabrands, Porto Editora, Everis, FUEL e Huawei. As empresas escolhem os cursos e as universidades às quais querem oferecer assinaturas e o PÚBLICO trata da promoção e da logística do projecto junto dos alunos.

O objectivo do PSuperior, porém, não pretende apenas pôr os estudantes a ler as notícias, opinião ou reportagens do PÚBLICO. Uma das suas dimensões manifesta-se num fórum de discussão no seio da comunidade sobre temas relevantes da actualidade, em especial os que estão mais próximos dos interesses. Assim, e em parceria com os mecenas e as universidades aderentes, organizaram-se 12 sessões denominadas PSuperior Talks que foram visualizadas através do canal de vídeo do jornal (Ao Vivo) e pelas redes sociais por 400 mil pessoas.

Com o início de um novo ano lectivo, está já em preparação o lançamento da terceira edição do projecto. O anúncio dos mecenas que permanecem ou se juntam aos seus objectivos de fomentar a leitura do jornal e de desenvolver o gosto e a necessidade de participar nos grandes debates sobre o país ou o mundo acontecerá em Novembro, no Dia da Literacia Mediática do PÚBLICO. Para lá do PSuperior, o jornal dinamiza igualmente o PÚBLICO na Escola, um projecto que visa promover a relação dos estudantes do ensino básico e secundário com o jornalismo.