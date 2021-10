Mais de 14 mil estudantes já se candidataram à 2.ª fase de acesso ao superior

Número está em linha com o ano passado. Alunos ainda têm mais uma semana para concorrer.

Mais de 14 mil estudantes já concorreram à 2.ª fase de acesso ao ensino superior, que abriu no início desta semana. São quase tantos quantos os que não conseguiram garantir um lugar nas universidades e politécnicos públicos no primeiro período de ingresso. Os alunos ainda podem apresentar-se a concurso durante mais uma semana. São esperados cerca de 22 mil candidatos no total.