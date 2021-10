“Não há nenhuma justificação para que as crianças dentro das salas de aula estejam com máscara”

Jorge Torgal, especialista em saúde pública, considera que as medidas de desconfinamento já deveriam ter começado antes. E considera que estando professores e auxiliares vacinados, as não crianças necessitariam de usar máscara mesmo dentro das salas de aula.

Para Jorge Torgal, membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, esta nova fase de desconfinamento já poderia ter acontecido, tendo em conta a grande cobertura vacinal contra a covid-19 que o país tem. Numa análise às últimas alterações das regras, considera que as normas da Direcção-Geral da Saúde (DGS) continuam a ter pouco em conta a eficácia da vacina. “Hoje sabemos que uma pessoa que está vacinada tem uma muito baixa possibilidade de transmitir a doença e de vir a adoecer. E sabemos quem são os 5% que podem vir a adoecer. São pessoas de idade muito avançada ou com patologias graves”, diz em entrevista ao PÚBLICO. O professor Catedrático jubilado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e especialista em saúde pública considera que não há razões científicas, perante os dados existentes, para os alunos continuarem a usar máscaras nas salas de aula.