Chega volta a eleger presidente e faz congresso em Dezembro. Ventura diz que eleitos não estão em risco

Depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter decretado que a alteração dos estatutos que o Chega fez no congresso de Setembro do ano passado não está legal e que, por isso, os actos praticados ao abrigo dessas alterações – como a criação dos secretários-gerais – são ilegais, o Chega vai novamente eleger o seu presidente, no máximo no início de Novembro, e fazer novo congresso até ao final do ano.

André Ventura é novamente candidato e desta vez vai, ele próprio, propor listas de sua autoria para todos os órgãos de direcção do partido – direcção nacional, mesa da convenção nacional, conselho nacional, conselho de jurisdição nacional, secretários-gerais e comissão de ética. Ou seja, vai procurar ter o poder pleno sobre toda a estrutura partidária.

O acórdão do TC refere que durante a apreciação do processo contactou o Chega para se pronunciar e que apenas recebeu um email do presidente da Mesa da Convenção, Luís Filipe Graça, mas sem qualquer documento de fundamentação e que, apesar dos vários contactos via email, o partido nunca respondeu.

Questionado pelo PÚBLICO sobre a razão para essa argumentação não ter sido enviada e sobre se alguém será responsabilizado, André Ventura disse que estão a “averiguar internamente” o que se passou já que o partido até disponibilizou, na altura, esse documento à comunicação social, garantindo que serão apuradas responsabilidades por essa falha. Mas replicou ser estranho que o Constitucional não tenha feito o esforço de contactar o Chega de outra forma – telefonema para o presidente, para a sede ou para o gabinete parlamentar.

Tendo em conta que os estatutos agora considerados ilegais criavam a figura do secretário-geral e do secretário-geral-adjunto que são quem trata das questões relativas a candidaturas eleitorais, e que foi Tiago Sousa Dias quem assumiu essa responsabilidade em nome do Chega, o PÚBLICO questionou Ventura sobre a eventualidade de as candidaturas poderem também ser consideradas actos nulos.

O líder do Chega garante que delegou em Tiago Sousa Dias as competências para o processo eleitoral, mas não como secretário-geral, somente enquanto responsável do partido. “Quero acreditar que o Tribunal Constitucional não vai colocar em causa a eleição de 400 pessoas por todo o país”, disse.