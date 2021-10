Adrião pede renovação da “cúpula dirigente” do PS

A pouco mais de uma semana de, no dia 9 de Outubro, a comissão nacional do PS eleger os membros da comissão política, do secretariado e da comissão permanente, o líder da tendência minoritária dos socialistas, Daniel Adrião, afirma, em declarações ao PÚBLICO, que “esta é a hora do PS renovar a sua cúpula dirigente e de António Costa convocar os melhores e não apenas os mais fiéis”.