Cabras de uma raça ancestral irlandesa estão a proteger Dublin dos incêndios

Uma raça ancestral de cabras irlandesas foi destacada para proteger as colinas em torno de um dos mais influentes subúrbios de Dublin de incêndios florestais. Estas cabras — de uma raça barbuda cuja população foi diminuindo quase até à extinção — adoram comer a vegetação e a autarquia local espera que 25 destes animais a pastar deixem o subúrbio do Norte de Dublin, Howth, menos propício a incêndios florestais.

Os ambientalistas também esperam que este destacamento contribua para a sobrevivência da raça, que chegou à Irlanda há cerca de 5000 anos. “São as velhas senhoras irlandesas que têm um trabalho a fazer aqui e vão ser capazes de o fazer”, disse Melissa Jeuken, a pastora que respondeu a um dos anúncios de emprego mais originais da Irlanda. A sua “equipa trabalhadora” inclui 25 cabras, de avós a crianças.

O projecto pretende incutir “princípios fundamentais de conservação do pastoreio para combater os incêndios e gerir o habitat”, ao mesmo tempo que ajuda a garantir a sobrevivência da raça.

Neste Verão, os bombeiros foram destacados para lidar com um elevado número de fogos florestais nesta zona. Os conservacionistas temiam que a Old Irish Goat — com uma população que contava com cerca de 250 mil indivíduos no início de 1900 — estivesse extinta até que alguns animais foram encontrados espalhados nas montanhas ocidentais de Mulranney. A sua identidade foi confirmada por amostras de ADN analisadas na Trinity College, também em Dublin.

Padraig Browne — cuja Old Irish Goat Society montou um santuário de cinco hectares em Mulranney, onde as cabras de Howth foram escolhidas — disse que os animais herdados precisam de muito apoio para a conservação e que o projecto de pastoreio é a solução ideal. Jeuken, que cresceu no Oeste da Irlanda e passou muitos anos a criar o próprio rebanho de cabras, disse que o novo rebanho — um grupo “curioso, embora reservado”, que usa dispositivos de localização com sinal GPS ao pescoço — se adaptou rapidamente ao novo ambiente.

“Muito tempo, TLC e algumas guloseimas, não dá para errar muito com isso”, disse Jeuken, antes de balir como uma cabra para chamar o seu bando.