TAP: o buraco negro

Ou paramos com isto, ou vamos matar a economia toda e transformar toda a população da aldeia em zombies. Como no filme do Miguel Angel Viva e do Filipe Melo.

Só há um filme de zombies português. Chama-se I’ll see you in my dreams, foi produzido por Filipe Melo e realizado por Miguel Angel Vivas. Numa conversa com o PÚBLICO em 2003, Filipe Melo explicou que no filme “quem morre, acaba por aparecer novamente pouco tempo depois, com o objetivo de chatear e matar os humanos todos e transformar a população da aldeia em zombies”. O Filipe Melo é um ótimo economista acidental, porque não disse isto pensando em empresas, mas parece. É que as empresas zombie são como os zombies do Filipe. Querem ver?