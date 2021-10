Mais um tiro no pé

A estranha e insólita tentativa de substituição do actual CEMA pelo vice-almirante Gouveia e Melo não deixa de causar preocupação num tempo em que o país precisa urgentemente de avançar na sua recuperação económica e social. Na verdade, e porque o homem que esteve à frente da task force não merecia ser arrastado nesta aventura disparatada de um ministro cinzentão e, naturalmente, com o aval do primeiro-ministro, tudo parece resultar de mais uma trapalhada de um governo que faz tudo de forma apressada sem ter em conta as instituições que acaba por atingir.

O actual CEMA foi reconduzido pelo executivo e o seu trabalho tem sido correcto mesmo quando criticou, em lugar próprio, a reforma no topo das Forças Armadas. Será que se pretende castigar um militar pelas suas opiniões? Razão tem Marcelo quando falou dos muitos equívocos que rodearam esta tirada anedótica de um governante em fim de ciclo.

Manuel Alves, Lisboa

O vice-almirante não merecia isto

O vice-almirante Gouveia e Melo não merecia a confusão em que António Costa indirectamente o meteu a propósito do cargo de chefe do Estado-Maior da Armada. Felizmente todos os portugueses conhecem hoje a verticalidade de comportamentos e de acção do vice-almirante e por isso deverão estar, tal como eu, chocados com a atitude de Costa que errou, uma vez mais, profundamente. Felizmente o vice-almirante está acima de qualquer suspeita e não merecia, de todo, isto. António Costa está a perder qualidades...

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Arguidos em fuga

Têm sido muitos os arguidos em fuga, especialmente os ladrões de topo em Portugal. E todas estas fugas têm tido sempre a complacência das instituições que as deveriam evitar. Portanto, são coniventes com esta continuada situação de contravenção às leis estabelecidas, logo, são permissivas a tais factos e desfechos.

Agora, estamos perante mais uma abalada, para parte incerta, do antigo presidente do BPP, João Rendeiro. Situações como esta só vêm dar força a todo o tipo de forças reaccionárias e alimentar a desenfreada corrupção que grassa no país.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Ensino e jubilação

O ensino no nosso país está cada vez pior e o surgimento da covid veio complicar ainda mais o processo educativo. Mesmo com as novas tecnologias que o impregnam. Muitos alunos, na fase mais aguda da propagação da covid foram afectados no seu equilíbrio emocional, afectivo e mental. Por sua vez, neste ano lectivo de 2021/2022, os professores viram os seus horários mais sobrecarregados com as designadas aulas de apoio e aulas de componente não-lectiva que, efectivamente, são aulas lectivas de apoio a alunos com necessidades educativas especiais. Deste modo os professores vêem o seu horário aumentado e são constrangidos, são forçados a dar mais aulas para além do razoável. Muitos docentes não aguentam a carga horária e claudicam em virtude do excesso de trabalho. E se os professores na faixa dos 50 e tal anos ainda disporão de capacidade de resistência física, mental e anímica para ensinar alunos motivados e empenhados, perdem essas mesmas capacidades quando confrontados com alunos indisciplinados. Relativamente aos professores da faixa etária dos 60 e tal anos, a maioria encontra-se exaurida e arrasta-se penosamente pelas salas de aula aguardando a almejada reforma que, actualmente, se situa nos 66 anos e 6 meses de serviço docente. Por isso, muitos professores que já ultrapassaram os 60 anos terão ainda de penar e passar o Rubicão para atingir a idade de jubilação. Que não tardará muito irá aumentar.

António Cândido Miguéis, Vila Real



Consentir tudo à banca e aos banqueiros

Que raio de tratamento é este?, perguntou Jerónimo de Sousa sobre a fuga de Rendeiro. “Consentir tudo aos banqueiros e tanta pressão sobre os que pouco ou nada têm”, acrescentou, e bem, o líder comunista. Não eram precisas estas palavras de Jerónimo para se evidenciar uma triste realidade. O Governo do PS foi dos mais amigos da banca e dos banqueiros. Berardo não fugiu ainda, mas já anda à solta. Nunca vi um banco - o caso Salgado tem de ser apreciado à parte - ser multado ou advertido por irregularidades que tenha cometido e tantas são! A banca faz o que quer - é o quero, posso e mando! E ainda por cima recebe subvenções bem chorudas. Jerónimo também costuma dizer que para os bancos há sempre dinheiro!

Intitulando-se de socialista, seria mais lógico que o nosso Governo olhasse para os baixos salários que o país tem, para a sua pobreza, para as injustiças e desigualdades. Prefere, no entanto, a banca e os banqueiros. Talvez seja, por isso, punido severamente nas urnas no próximo acto eleitoral que houver. Nas autárquicas, já levou um cartão amarelo. O meu feeling diz-me que o vermelho não tarda.

Simões Ilharco, Lisboa