O regresso à Casa Branca

Madonna já dançou na sala de estar desta casa. Conferir no videoclip de Batuka...

Um manifesto em defesa da vida simples, o “cabanon” de Raul Lino à beira-mar faz 100 anos. Construído a pensar na família do arquitecto, mas também em operários, pescadores e filósofos, por aqui passaram, ainda passam, os caminhos e as polémicas da arquitectura portuguesa do século XX.

A Casa Branca, ou Casa do Marco, acabada de construir em 1921, tem ganho crescente presença na leitura da obra de Raul Lino, depois de ter sido quase ignorada pela crítica durante décadas. A Direcção-Geral do Património Cultural abriu este ano o processo de classificação da “casita à beira-mar”, como lhe chamou o arquitecto nascido em Lisboa em 1879, um ano depois da primeira experiência pública com a luz eléctrica em Portugal, e que morreu em 1974, poucos meses depois do 25 de Abril. Isabel Salema dormiu nas Azenhas do Mar para fazer esta reportagem...

A exposição Hergé chega a Lisboa para mostrar um retrato artístico e expandido de um autor que não se reduz à BD e às aventuras de Tintin. Pinturas, cartazes, objectos, desenhos, esboços compõem um universo em que as artes visuais narrativas da cultura popular se cruzaram com a história do século XX (Fundação Calouste Gulbenkian, até 10 de Janeiro).

Mas segundo José Marmeleira, é uma exposição suave, quase hagiográfica, que tem um propósito: oferecer um retrato elegante e pacificado de Georges Prosper Remi (1907-1983). Uma pergunta ecoa, inevitavelmente, pelas salas da Gulbenkian: a questão pós-colonial aparece na exposição? Sim, mas evita controvérsias...

Nesta edição damo-vos muita música:

No quarto álbum dos Sensible Soccers, na sua origem, está a banda sonora criada para dois filmes de Manoel de Oliveira. Mas Manoel não é complemento dessas imagens...

Não é uma transformação completa, Lado Bom, de Rita Redshoes. Mas já sabemos que são raros os casos em que estes momentos de reconfiguração correm sem cedências à insegurança. A boa notícia é que não faltam por aqui boas pistas para dar, em seguida, um mais convicto passo...

The Stranglers... lembram-se? Uma banda do punk que nunca encaixou no punk. Passados 44 anos sobre o seu disco de estreia, fazem boa figura com um Dark Matters absolutamente digno e sem a preocupação de poderem envergonhar filhos ou netos...

E agora, pièce de resistance e outro regresso: Protest Songs — 1924 — 2012 dos The Specials

É um disco feito de canções que falam dos males do mundo, racismo, violência, discriminação, privação de liberdade, guerra, um disco de versões de canções compostas por músicos e bandas, alguns prestigiados, como Leonard Cohen, Talking Heads, Bob Marley, The Mothers of Invention, outros razoavelmente obscuros, como Big Bill Broonzy, Malvina Reynolds ou Rod McKuen. Engrandece uma discografia e todos os que o escutam

(Foram escolhas de Mário Lopes, Gonçalo Frota, José Marmeleira)

Em véspera do anúncio do prémios literários mais sonantes do mundo, perguntamos: que efeito têm nas vendas? Até que ponto reflectem ou ditam tendências? Preocupam-se com a ideia de representatividade, ajudam a construir um cânone? Sobretudo, fazem jus à qualidade literária?

São interrogações de um texto de Isabel Lucas que começa com a seguinte constatação. Se fizermos o top 10 de vendas de ficção em Portugal no últimos cinco anos, a lista é a seguinte: 1.º: Foi Sem Querer Que te Quis, de Raul Minh’Alma; 2.º: Origem, de Dan Brown; 3.º: O Tatuador de Auschwitz, de Heather Morris, 4.º: Imortal, de José Rodrigues dos Santos; 5.º: Ganhei Uma Vida Quando Te Perdi, de Raul Minh’Alma; 6.º: O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago; 7.º: Escrito na Água, de Paula Hawkins; 8.º: O Mágico de Auschwitz, de José Rodrigues dos Santos; 9.º: Todos os Dias São Para Sempre, de Raul Minh’Alma; 10.º: Durante a Queda Aprendi a Voar, de Raul Minh’Alma. Destes, apenas O Ano da Morte de Ricardo Reis ganhou um conceituado prémio literário, o PEN, em 1984, ano em que foi publicado.

O que se pode aferir desta lista aplica-se a quase todos os países com os tops a não reflectirem opiniões da crítica ou decisões de júris de prémios que se vão disseminando e que em Portugal ultrapassam neste momento os 90, a grande distância dos 35 no Brasil e ligeiramente acima do Reino Unido com cerca de 80. O que vale então um prémio literário?

Deixo-vos com a fabulosa crónica de Ana Cristina Leonardo sobre... as autárquicas (e se fosse só isso...)