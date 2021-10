UE e Austrália adiam ronda de negociações sobre acordo comercial

Informação foi avançada esta sexta-feira pelo Governo australiano, que se recusou a fazer comentários sobre se o motivo foi o cancelamento do negócio dos submarinos com o Governo francês.

O ministro do Comércio australiano, Dan Tehan, anunciou esta sexta-feira que as conversações com a União Europeia com vista a um acordo comercial abrangente foram adiadas por um mês, numa altura em que se aprofundam as divisões entre as duas partes após o cancelamento, pela Austrália, de um contrato com o Governo francês no valor de 31 mil milhões de euros.

Em Setembro, a Austrália cancelou o negócio com vista à construção de uma frota de submarinos convencionais com tecnologia francesa, e decidiu iniciar a construção de pelo menos oito submarinos nucleares com tecnologia dos Estados Unidos e do Reino Unido, na sequência da nova parceria entre os três países.

O cancelamento enfureceu o Governo francês, que acusou os australianos e os norte-americanos de traição e levou Paris a chamar os seus embaixadores em Camberra e Washington.

Esta sexta-feira, o ministro australiano recusou-se a fazer comentários sobre que papel teve o negócio dos submarinos nucleares no adiamento das negociações com a União Europeia, mas confirmou que a 12.ª ronda de conversações, que estava agendada para 12 de Outubro, foi adiada por um mês.

“Vou encontrar-me com o meu homólogo na União Europeia, Valdis Dombrovskis, na próxima semana, para discutirmos a 12.º ronda de negociações, que irá agora ter lugar em Novembro, e não em Outubro”, disse Tehan num comunicado enviado à agência Reuters.